La guerre des slogans dans la course à la mairie de Saguenay

Alors que le Parti des citoyens souhaite rajeunir son image, le candidat indépendant Jean-Pierre Blackburn veut se montrer proche des électeurs. Le message de chacun passe par un slogan, qu'il faut peaufiner avec soin.

Jean-Pierre Blackburn vient de dévoiler, sa nouvelle signature de campagne : « Un maire pour vous ».

Au départ, ce slogan était son deuxième choix. Son équipe a dû laisser tomber « Le courage du changement » à la dernière minute parce qu’il se rapprochait trop d’un slogan utilisé par le maire Jean Tremblay depuis la fin des années 1990.

« Ensuite, quand on a voulu le remodeler, Arthur Gobeil est arrivé avec [l’expression] « vrai changement » , donc je me suis dit : "coudonc, est-ce qu'on va se chicaner tout le monde à savoir qui a le plus de changement?" Alors on s'est dit : "on passe à autre chose là" », raconte Jean-Pierre Blackburn.

Nouvelle image au Parti des citoyens

Le candidat à la mairie et chef du Parti des citoyens de Saguenay (PCS), Dominic Gagnon, veut changer l'image de son organisation qui a été ébranlée par le départ de Jean-Pierre Blackburn et la défection de quelques candidats.

Alors la nouvelle image mise sur « l'Équipe Dominic Gagnon - La nouvelle génération ».

« Je veux démontrer que maintenant c'est une nouvelle équipe, une équipe dynamique qui se présente, c'est une nouvelle attitude, c'est vraiment un nouveau chef. Je viens d'arriver, ça fait à peine une semaine, alors maintenant on démontre de la nouveauté, du changement », explique M. Gagnon, assurant au passage qu’il ne faut pas y voir une pointe d’âgisme à l’endroit de Jean-Pierre Blackburn, qui a 69 ans.

L’art de choisir les bons mots

Malgré tous les efforts, le professeur de marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Damien Hallegate, affirme que tous les slogans manquent trop d’émotions pour passer à l’histoire en cette année électorale.

D’après les informations de Priscilla Plamondon-Lalancette