La population se familiarise avec l'industrie forestière à Saint-Félix-d'Otis

Le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean invite la population à une exposition d'équipements forestiers et des démonstrations diverses.

L'événement est gratuit et se tient toute la journée sur le site de la Nouvelle-France à Saint-Félix-d'Otis.

Quand on coupe des arbres, ce n'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'on a mis de l'argent et ils sont à maturité. On les coupe et on les vend pour se faire un revenu puis on en plante d'autres. Pierre-Maurice Gagnon, président du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un mode de vie plus urbain

D'après le syndicat, la forêt et l'agriculture sont des secteurs méconnus puisque les gens sont plus nombreux qu'avant à migrer vers les grands centres urbains.

Jusqu'à 700 personnes de partout en région étaient attendues au cours de la journée de samedi.

« C'est de plus en plus pertinent de tenir ce genre d'événement. Les gens sont plus nombreux à migrer vers la ville et oublient souvent l'agriculture et la forêt. Il y a bien des choses qui se disent sur la forêt et qui ne sont plus vraies », souligne Pierre-Maurice Gagnon, le président du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au total, le syndicat représente 7 000 propriétaires de boisés privés dans la région.