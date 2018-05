La région aura sa première route des bières cet été

Quatorze microbrasseries du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'unissent à la Table agroalimentaire pour lancer une toute nouvelle route des bières régionales. Ce circuit sera officiellement lancé au début du mois de juin.

Un texte de Roxanne Simard

D’ici quelques semaines, la Table agroalimentaire dévoilera sa route des bières sur laquelle elle travaille depuis un an.

Ce circuit, qui pourra être téléchargé sur les téléphones intelligents, proposera différentes routes, explique Nancy Ouellet, responsable des communications à la Table agroalimentaire.

« On ne pouvait pas seulement faire une route et un circuit parce que c’est impossible de les faire en une journée. »

On offrira des routes par notion du temps ou par porte d’entrée de la région, c’est-à-dire par notion géographique. Nancy Ouellet, responsable des communications à la Table agroalimentaire

La table agroalimentaire ajoute que ce projet n’est pas pensé uniquement pour les touristes. Au contraire, il s’adresse même davantage aux résidents. C’est pourquoi un système de fidélisation sera mis en place pour les citoyens.

1 région, 15 microbrasseries

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est l’une des régions du Québec ayant le plus de microbrasseries par habitant, précise Nancy Ouellet.

« Quand on y va par le ratio de microbrasserie par tête, on se chicane la 1ere place avec la Gaspésie. Ce qui prouve l’intérêt de la population pour ce genre d’établissement. »

Actuellement, on compte 14 microbrasseries sur le territoire et une 15e devrait ouvrir sous peu. Mme Ouellet précise que cette initiative vient directement des microbrasseurs.

« C’est la Microbrasserie du Lac qui a approché d’autres microbrasseries afin de relancer la route et qu’on s’en serve pour positionner la région au Québec et même mondialement », explique Nancy Ouellet.

L’objectif de cette route est de structurer le réseau de façon plus officielle.

« On veut étendre la saison des micros. Il y en a plusieurs d’ouvertes l’hiver, donc c’est possible pour les motoneigistes et l’été toucher aux cyclistes aussi. »

La route devrait être lancée officiellement à la fin mai ou au début du mois de juin.