La région réclame des investissements de Rio Tinto, selon ce qui ressort du Forum aluminium

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean demande à Rio Tinto d'être claire sur l'avenir de la production et de la transformation de l'aluminium et d'annoncer des projets dans la région. C'est ce qui ressort de la rencontre de suivi du Forum Pacte Social Aluminium organisé en 2016 par l'économiste Marc-Urbain Proulx.

Une trentaine de représentants des milieux socioéconomiques et politiques étaient présents vendredi à l’Université du Québec à Chicoutimi pour parler de la situation de l’aluminium dans la région et faire le point sur le sujet. Les participants ont aussi établi des priorités pour la région.

Les intervenants exigent que la multinationale annonce les phases 2 et 3 d'AP60 à Jonquière, l’optimisation de la production de la raffinerie d’alumine Vaudreuil et l'agrandissement de l'aluminerie d'Alma.

Les investissements majeurs n’arrivent pas et les gens sont inquiets. Ils se disent que ça peut aller ailleurs. Marc-Urbain Proulx, économiste

« Ici, dans la région, ils [Rio Tinto] ont eu et ils ont toujours de l’électricité à très bas prix, les meilleurs en réalité de l’industrie mondiale. Alors, on se dit que, si de nouveaux projets d’investissements pour de nouvelles productions d’aluminium, c’est-à-dire l’agrandissement d’Alma et un complexe à Jonquière, si ce n’est pas rentable ici dans la région au prix qu’est actuellement l’aluminium, on sait que les prix sont de mieux en mieux, […] on se dit que si ce n’est pas rentable ici, ce ne sera pas rentable nulle part sur la planète ! », de dire l’économiste.

Parmi les autres éléments qui ont fait l'objet d'un consensus parmi les participants, il y a l'établissement d'un laminoir régional pour transformer une partie de l'aluminium fondu, la production et la mise en marché d’un aluminium vert et le besoin d’investissements dans la recherche et le développement afin de trouver des solutions pour récupérer et valoriser les résidus industriels.

Les participants souhaitent également qu’il y ait, d’une part, une façon de donner accès à l’aluminium produit en région et, d’autre part, une stratégie établie pour que Rio Tinto achète régionalement dans le cadre de sa production.

Avec Louis-René Ménard