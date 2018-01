La réserve navale veut doubler ses effectifs au pays

La réserve navale veut doubler ses effectifs à l'échelle nationale. Samedi, se tenait d'ailleurs des portes ouvertes au Navire Canadien de Sa Majesté (NCSM) Champlain à Chicoutimi dans le cadre du lancement de la stratégie de recrutement de la Marine Royale canadienne.

Les citoyens peuvent donc s'informer des différents métiers disponibles. Des postes d'officiers et de coordonnateurs, entre autres, sont disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« À l’heure actuelle, à la réserve navale, on compte 4600 réservistes. Évidemment, le quota si on veut s’applique à la grandeur même des unités de la réserve navale. On cherche vraiment à doubler nos effectifs », explique l’enseigne de vaisseau de première classe, Marc-Antoine Simard.

Le NCSM Champlain est majoritairement composé de réservistes et compte présentement de 120 personnes.

D'autres activités de recrutement auront lieu en mars.