La saison de pêche blanche pourrait être hâtive

Le froid glacial des derniers jours rend les amateurs de pêche blanche heureux. Des employés de la Ville de Saguenay ont pris les premières mesures de l'épaisseur de la glace dans la Baie des Ha! Ha!. Selon certains, la saison de pêche pourrait commencer plus tôt que prévu.

Mercredi, alors qu'un vent glacial soufflait sur la Baie des Ha! Ha!, une dizaine de petites tentes de pêcheurs étaient plantées sur les eaux alors que des employés de la Ville de Saguenay s'affairaient à calculer l'épaisseur officielle des glaces.

Déjà, il y a entre six et huit pouces de glace. Pour le spécialiste de la pêche Rémi Aubin, c'est du jamais vu.

Ça fait des années que je n'ai pas vu ça une température aussi froide et de la glace prise comme ça aussi tôt. Rémi Aubin, président de l'organisme Promotion Pêche

Selon lui, les villages sur glace pourraient être autorisés d'ici deux semaines.

« Je vous rappelle que les années passées à pareille date, c'était à l'eau claire dans le secteur des battures. Il n'y avait même pas de glace actuellement. Nous on voit des personnes qui mesure la glace, ce qu'on voit autour du 10 janvier. Là, on rêve pas, entre Noël et le jour de l'an, il y a des personnes qui mesurent la glace. »

La Ville n'a pas encore pris de décision, mais rien n'arrête les mordus de pêche. Selon eux, la saison sera bonne même s'il est encore tôt.

Ça prend 12 pouces pour les cabanes. Alors c'est pas pour l'instant certain, même si à pied il n'y a pas de danger. Un pêcheur

La saison 2018 est bien amorcée, mais pour allonger les futures saisons où les températures seront plus douces, Rémi Aubin propose d'arroser les secteurs où la glace se fait plus mince.

« S'il y a 15 pouces partout, mais y'a une place où y'a 8 pouces. Est-ce qu'on peut aller travailler un secteur pour donner de l'épaisseur? C'est ce qui se parle en ce moment, il n'y a rien de confirmé encore, il doit y avoir des choses qui se vérifient actuellement avant d'aller de l'avant à ce niveau-là, mais c'est toujours un but à moyen long terme », explique le président de l'organisme Promotion Pêche, Rémi Aubin.

Des cartes officielles d'épaisseurs de glace seront produites prochainement. La pêche des poissons de fond quant à elle débutera officiellement le 13 janvier.

D'après le reportage de Rosalie-Dumais Beaulieu