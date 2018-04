La Véloroute des bleuets lance des maillots pour la sécurité des cyclistes

Les dirigeants de la Véloroute des Bleuets ont décidé de contribuer à l'amélioration de la sécurité des cyclistes. Ils ont mis en vente des maillots de vélo avec une illustration qui rappelle aux automobilistes de respecter une distance de 1,5 m s'ils dépassent des cyclistes.

Selon le directeur de la Véloroute, David Lecointre, la nouvelle loi sur les distances à respecter est encore méconnue.

« Donc, nous, sur tous les maillots de la Véloroute des Bleuets qui sont venus chaque année, cette année, on a intégré un petit clin d’œil avec un véhicule puis, une flèche 1,5 m et un cycliste. C’est situé en plein milieu du maillot et ça permet de rappeler aux automobilistes de manière sympathique que de laisser un espace, ça ne prend pas plus de temps et ça permet d’éviter bien des accidents », explique David Lecointre.

Ouverture imminente de la Véloroute

La date d'ouverture de la Véloroute des bleuets est le 15 mai. David Lecointre rappelle que les cyclistes, et pas seulement les automobilistes, ont des règles à respecter.

« Les cyclistes ont des devoirs à faire : arrêter aux stops, c’est une obligation, arrêter aux lumières, c’est une obligation. Portez des vêtements de couleurs, mettez des lumières, des trucs comme ça, des réflecteurs, pour permettre aux automobilistes de vous voir », de dire David Lecointre.

Parmi les nouveautés cet été, on prévoit asphalter le rang 4 à Normandin, qui fait déjà partie du circuit de la Véloroute.