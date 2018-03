Le Bloc québécois pourrait ne pas présenter de candidat dans Chicoutimi-Le Fjord si Martine Ouellet reste en poste

L'exécutif du Bloc québécois affirme qu'il ne présentera pas de candidat à l'élection partielle fédérale dans Chicoutimi-Le Fjord tant que la chef du parti Martine Ouellet restera en poste.

La présidente régionale de l'exécutif, Élise Gauthier, en a fait l’annonce après avoir consulté une centaine de membres du Bloc québécois.

« Depuis deux jours, je consulte beaucoup de membres à travers la région. La décision qui a été prise aujourd’hui c’est de demander respectueusement à Mme Ouellet de quitter ses fonctions de chef du Bloc québécois pour le bien commun du parti », a expliqué Élise Gauthier.

Les membres croient qu'il sera impossible de remporter l'élection partielle si elle demeure à la tête du parti.

Je ne peux pas envoyer un candidat à la guillotine et Mme Ouellet, quand on n’est pas utile, quand on n’aide pas, on nuit.

Élise Gauthier, présidente régionale de l'exécutif