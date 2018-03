Le Centre sportif Benoît-Lévesque de Roberval enfin ouvert

Le Centre sportif Benoît-Lévesque de Roberval est finalement ouvert. Après des travaux qui ont coûté 11 millions de dollars, l'aréna construit en 1973 est complètement changé.

La municipalité de Roberval voulait ouvrir l’endroit au public gratuitement pendant la semaine de relâche. Les citoyens peuvent donc venir patiner en après-midi ce mercredi.

Le maire de Roberval, Sabin Côté, affirme cependant que les portes ouvertes ne remplacent pas l’inauguration officielle qui aura lieu avec des représentants des deux paliers de gouvernements.

L’aréna a été complètement revampé : de nouveaux gradins ont été installés, le système électrique et celui de réfrigération ont été remis à neuf et un nouveau tableau indicateur a été mis en place.

« L’ancienne infrastructure était rendue désuète et honteuse. Donc, ce que ça apporte dans le milieu, c’est un actif au niveau sociocommunautaire qui est à la hauteur des attentes de la population de Roberval », a commenté le maire de Roberval, Sabin Côté, en entrevue à Y’a des matins.

Une équipe de la LNAH à Roberval?

Le maire affirme que des démarches sérieuses sont entamées pour accueillir une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

La municipalité de Roberval évalue actuellement le cadre financier.

« On est rendu à voir est-ce que c’est possible de soulever des investissements suffisants pour être capable de rendre ça rentable et en assurer la pérennité sur une période d’au moins cinq ans », a expliqué le maire Sabin Côté.