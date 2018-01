Le chandail d’Éric Fichaud retiré par les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi ont retiré le chandail de leur ancien gardien de but Éric Fichaud samedi après-midi. Le numéro 35 trône donc au plafond du Centre Georges-Vézina désormais.

Le numéro d’Éric Fichaud a ainsi rejoint celui de sept autres anciens joueurs des Bleus, dont Félix Potvin et Guy Carbonneau.

Éric Fichaud a joué pour les Sags de 1992 à 1995 menant son équipe à la finale de la Coupe du Président en 1994, sa première coupe en carrière.

« Ça me rappelle ces souvenirs-là de ma première fois. Ça me rappelle plein de beaux moments. Ça me rappelle, c’est sûr mon premier match ici, mais ça me rappelle aussi ma première coupe du président qu’on a gagné. Bien, la première, la seule coupe que j’ai gagnée ici en fait. Vraiment beaucoup de beaux souvenirs ici quand je reviens! », a-t-il raconté en entrevue.

D’après les informations de Cendrix Bouchard