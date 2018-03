Le dimanche, la députée Mireille Jean parle politique

La députée de Chicoutimi, Mireille Jean, a lancé ce dimanche les dimanches « Parlons politique ». La première rencontre avait lieu à l'église Saint-Isidore dans le secteur de Rivière-du-Moulin.

La représentante du Parti québécois a réussi à réunir une douzaine de personnes. Elle invite la population à venir discuter lors des prochains rassemblements.

Elle veut que les citoyens prennent le temps de venir discuter de façon non partisane d’une foule d’enjeux.

« L’objectif de tout ça, c’est parler politique, mais dans un environnement convivial, un environnement respectueux, non-partisan et que les gens s’aperçoivent que de parler politique, ce n’est pas nécessairement de la chicane. Parler politique, c’est discuter ensemble. C’est même un peu philosopher sur comment on veut vivre ensemble ici à Chicoutimi, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi au Québec et un peu partout », explique la députée Mireille Jean.

La prochaine rencontre aura lieu le 25 mars dans le secteur nord de Chicoutimi.