Le festival La Noce revient en force cet été

Pour sa deuxième année, le festival La Noce va réunir de grandes pointures de la musique québécoise. L'événement culturel qui se tient dans l'arrondissement de Chicoutimi se déroulera du 5 au 7 juillet.

En tête d'affiche, les musiciens de la formation Karkwa ont accepté de se réunir pour l'occasion. Louis-Jean Cormier et sa bande seront de passage sur la scène de la Zone portuaire de Chicoutimi le 7 juillet.

Également au programme notons les groupes Galaxie, Alaclair Ensemble, We are Wolves, Random Recipe, Loud et Laura Sauvage.

D'autres spectacles seront confirmés au cours des prochaines semaines.

L'auteur-compositeur-interprète Philippe Brach, qui est le porte-parole de l'événement a fait l'annonce de la programmation dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de La Noce.

D'après les informations de Julie Larouche