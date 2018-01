Le mauvais temps complique les transports

EN DÉVELOPPEMENT - La région est frappée d'un avertissement de tempête hivernale en vigueur qui pourrait amener jusqu'à 25 centimètres de neige, forçant l'annulation des cours à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.

Un texte de Catherine Paradis

Déjà, plusieurs vols sont annulés à l’aéroport de Bagotville et le transporteur Orléans Express avise les clients de prévoir des retards sur l’ensemble de son réseau.

Les routes sont enneigées partout et la visibilité est réduite dans le nord du Lac-Saint-Jean et du Saguenay, entre Saint-Félicien et L’Ascension-de-Notre-Seigneur et entre Saguenay et Tadoussac.

La Commission des Rives-du-Saguenay et de La Jonquière précisent que les élèves doivent se rendre à l'école, mais que du retard est à prévoir pour ceux qui prennent le transport scolaire.