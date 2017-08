Le médecin Dominic Gagnon convoite la tête du Parti des citoyens de Saguenay

Le médecin Dominic Gagnon est sur les rangs pour succéder à Jean-Pierre Blackburn à titre de chef du Parti des citoyens de Saguenay (PCS).

Le Dr Gagnon pratique la médecine familiale depuis plusieurs années dans l’arrondissement de La Baie.

Il a été présenté lundi matin aux candidats du Parti des citoyens de Saguenay. Selon le maire Jean Tremblay, il s’agit d’un candidat de prestige. M. Tremblay affirme qu’il a été chaudement applaudi par l’équipe du PCS.

Dominic Gagnon doit maintenant suivre les procédures normales et se présenter officiellement à l’assemblée d’investiture du parti avant d’en devenir le chef.

Autre bouleversement au sein du parti

Par ailleurs, la candidate Carole Dallaire, qui brigue un poste de conseillère municipale, quitte à son tour le Parti des citoyens de Saguenay (PCS).

Mme Dallaire a confirmé lundi matin qu’elle se présenterait désormais comme candidate indépendante dans le district numéro 15 dans l’arrondissement de La Baie.

La femme d'affaires et propriétaire d’une entreprise de taxis affirme que le départ de Jean-Pierre Blackburn du PCS n'a rien à voir avec cette décision. Elle mentionne que sa réflexion avait été amorcée avant cette annonce.

Carole Dallaire refuse de blâmer le Parti des citoyens ou son organisation pour sa décision.

Je considère que je suis en campagne électorale et non en campagne de salissage. Carolle Dallaire, candidate indépendante

« La décision, je l’ai prise pour moi et mes citoyens, ajoute-t-elle en entrevue. C’est certain que je ne reviendrai pas en arrière et je ne voudrais pas faire de déclarations incendiaires comme M. Blackburn la semaine dernière. »