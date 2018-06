Le parc Saint-Jacques envahi par la relève en athlétisme

Il y avait de l'action cette fin de semaine au parc Saint-Jacques dans le secteur d'Arvida. Plus de 900 jeunes athlètes prenaient part au Championnat provincial scolaire d'athlétisme extérieur.

Des athlètes de niveau benjamin, cadet et juvénile ont participé aux compétitions cette fin de semaine. Celles-ci étaient présentées gratuitement au public.

Au total, 14 régions étaient représentées à l’événement. Chaque délégation comptait un maximum de 86 athlètes, qui ont tous été retenus pour leurs performances au cours des derniers mois.

Les jeunes participants pouvaient s'affronter dans presque toutes les compétitions d'athlétisme sauf le lancer du marteau et les compétitions de course steeple.

« On est chanceux d'avoir une compétition qui est provinciale comme ça en fin de semaine. Et de voir les jeunes qui compétitionnent épreuve après épreuve, qui sont ensemble, qui font du sport, qui sont là pour la santé, on ne peut pas faire autrement que d'embarquer dans la roue et de donner un coup de main », explique Alain Provencher, qui s'implique pour ses filles passionnées d'athlétisme.

Les trois journées de compétition sont rendues possibles grâce à la collaboration de 150 bénévoles.

C’est la 7e fois que le championnat est organisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La région sera de nouveau l’hôte de l’événement l’an prochain.

Une surprise de taille

Lors de la première journée de compétition, les jeunes ont même eu la chance de voir l’avion du président américain Air Force One passer au-dessus du parc Saint-Jacques. L’histoire ne dit pas cependant si Donald Trump les a aperçus du haut du ciel…