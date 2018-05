Le Parti libéral du Québec confirme la candidature de Marie-Josée Morency

Le Parti libéral du Québec a présenté officiellement sa candidate dans Chicoutimi en vue des élections provinciales qui auront lieu l'automne prochain.

Tel qu’annoncé plus tôt cette semaine, la femme d'affaires Marie-Josée Morency tentera de se faire élire comme députée dans cette circonscription considérée comme un château fort péquiste depuis 1973.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le député de Dubuc, Serge Simard, étaient présents pour l'occasion.

La candidate a confiance en son parti, malgré les départs annoncés de plusieurs députés de l'équipe libérale.

Les changements, il faut qu’il y en ait […] Je suis une nouvelle candidate. S’il n’y avait pas de place, je ne serais pas là. Marie-Josée Morency, candidate libérale dans Chicoutimi

Marie-Josée Morency est connue dans la région pour son implication avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord et avec l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).