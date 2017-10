Le Parti vert dénonce l’enfouissement des déchets du Saguenay au Lac-Saint-Jean

Le candidat du Parti vert du Canada dans Lac-Saint-Jean à l'élection fédérale partielle dénonce la décision de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean d'accueillir tous les déchets du Saguenay au site d'Hébertville-Station à compter du 1er décembre.

Yves Laporte considère que ce projet ne respecte pas les normes environnementales et a été planifié sans consulter les populations touchées.

« Je crois encore possible d’arrêter ce projet néfaste en mettant en place un plan de réduction des déchets et en investissant dans des politiques écoresponsables. En outre, l’agrandissement du site d’enfouissement va amener de nouvelles expropriations et disparitions de terres forestières, ce qui est inacceptable », souligne Yves Laporte.

Pour sa part, le chef adjoint du Parti vert, Daniel Green, qui fait campagne jusqu’à mardi avec Yves Laporte, fait remarquer qu’avec les déchets du Saguenay la quantité de matières enfouies va presque tripler, passant de 55 000 tonnes à 150 000 tonnes.

Selon Daniel Green, le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) avait critiqué le projet en 2013 qui ne respectait pas le plan de réduction des matières résiduelles du Québec.