Le plan de protection du caribou pourrait nuire à l’économie des régions

L'adoption d'un plan de protection du caribou forestier pourrait être désastreuse pour les régions qui dépendent de la forêt, selon l'Institut économique de Montréal.

Un texte de Louis Martineau

L’organisme calcule que ce plan coûterait plus de 5600 emplois au Québec, en plus de réduire l'activité économique de 740 millions de dollars.

Parmi les régions les plus touchées : le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

Le pire, selon l'Institut, c'est qu'il n’y a aucune certitude que ce plan permettra réellement de protéger l'espèce.

On n’a une idée un peu sur ce qui peut perturber leur environnement et donc affecter leur survie, mais il y a encore beaucoup d’incertitude concernant les causes.

Alexandre Moreau, analyste de politiques publiques, Institut économique de Montréal