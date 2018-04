Le producteur Robert Hakim fait l’acquisition du Cercle à Québec

Le producteur de spectacles Robert Hakim fait partie d'un groupe de quatre actionnaires ayant fait l'acquisition de la salle de spectacle Le Cercle située sur la rue Saint-Joseph à Québec.

Robert Hakim s'est associé à l'ancien propriétaire de la salle Le D'Auteuil, André Gagné, qui entend faire revivre l'ambiance et la programmation de cette salle qui a vu défiler des artistes de renom dans les années 80.

La nouvelle salle de spectacle sera agrandie pour accueillir jusqu'à 600 spectateurs. Elle pourrait ouvrir en juin.

Robert Hakim s'occupera de la programmation. Il affirme qu’elle devrait rayonner jusqu'au Saguenay.

« Si on programme un spectacle au D’Auteuil à Québec, on va pouvoir le faire ici dans une salle privée, soit à la Saguenéenne ou ça peut être au Calypso ou ça peut être au Café Summum ou une des salles ici gérées par du privé. On peut prendre le même artiste aussi et l’envoyer au Festival des bières du monde, l’envoyer au Festival des rythmes du monde ou l’envoyer à Woodstock en Beauce qui existe encore. Donc, ça nous ouvre beaucoup de possibilités », a expliqué le producteur en entrevue.