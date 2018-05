Le programme ATM célèbre ses 50 ans

Afin de souligner les 50 ans du programme d'Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière, plus de 600 diplômés seront de retour dans la région. Les finissants originaires des quatre coins de la province ont pris part à une grande soirée retrouvailles samedi soir.

La soirée a été animée par France Beaudoin, qui est elle-même finissante du programme. Les anciens étudiants ont pu revenir sur les moments qui ont marqué ATM depuis 1968.

Les diplômés étaient d'ailleurs invités à visiter le pavillon ATM, où l’on retrouve entre autres une exposition qui retrace les 50 ans d’histoire du programme.

Samedi après-midi, les finissants étaient nombreux à se faire des accolades et à se raconter des anecdotes dans les couloirs du pavillon Joseph-Angers.

Pour le journaliste René-Charles Quirion, qui a rencontré sa conjointe à Jonquière, cette visite fait remonter de nombreux souvenirs.

« Quand on vient avec les enfants, on se promène à Jonquière. On leur montre : "C'est ici l'appartement où papa et maman se sont embrassés pour la première fois, c'est sur la rue Saint-Hubert. »

En 20 ans, les technologies de l'information ont grandement évolué, explique sa conjointe Marie-France Martel, journaliste chez Cogeco Nouvelles.

« Quand on est sortis d'ici en 1997, il n'y avait pas encore Internet au Cégep de Jonquière pour vous donner une idée. Aujourd'hui, ça a tellement changé, le multiplateforme. On a dû s'adapter avec le temps, donc c'est le fun de jaser un peu du métier et de voir les autres comment ils ont vécu ce changement-là », affirme Marie-France Martel.

Bien que ce programme donne encore accès au marché du travail, plusieurs étudiants choisissent d'aller compléter leur formation à l'université.

« La démarche journalistique, elle peut très bien s'apprendre au collégial. On incite nos étudiants à aller à l'université, dans le secteur qu'ils désirent », explique le professeur André Brassard-Aubin.

Depuis la création du programme, plus de 10 000 jeunes ont suivi la formation collégiale, qui est unique au Québec. Le Cégep de Jonquière a d’ailleurs été la première institution d’enseignement à offrir un programme en journalisme.