Le projet de relocalisation d'une bibliothèque dans l’église Saint-Édouard à La Baie toujours vivant

Le président du comité Patrimoine Saint-Édouard, Martin Saint-Pierre, est confiant de voir se réaliser le projet de bibliothèque municipale dans l'ancienne église Saint-Édouard, située à La Baie.

Martin Saint-Pierre estime que le contexte politique est favorable puisque des élections provinciales auront lieu l'automne prochain. D'ailleurs, le député libéral de Dubuc, Serge Simard, appuie ce projet estimé à plus de 14 millions de dollars.

Le président du comité rappelle que la mairesse Josée Néron a fait de ce projet une promesse électorale. Selon lui, le projet permettra de revitaliser non seulement l'ancienne église, mais tout le secteur de Port-Alfred.

« Je rappelle toujours que ce n’est pas juste la bibliothèque, explique Martin Saint-Pierre. C’est qu’on préserve un bâtiment et qu’on va aussi revitaliser un secteur qui en a grandement besoin. On le répète et on le dit souvent. C’est un projet pour donner une deuxième vie dans le secteur Port-Alfred. »