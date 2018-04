Le projet Optilab tarde à être implanté

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dénonce l'empressement dont a fait preuve le CIUSSS dans l'annonce du projet Optilab.

Le projet Optilab vise à centraliser les analyses de 70 % des échantillons médicaux de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec vers l'hôpital de Chicoutimi.

Or, le syndicat dénonce qu'un an plus tard, presque rien n'a bougé alors que l'annonce initiale a semé une onde de choc chez le personnel.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean affirme que le projet Optilab suit son cours.

« Le plan de main-d'oeuvre au départ visait à dresser un portrait de où on s'en allait potentiellement avec Optilab, selon les analyses qu'on pourrait peut-être garder ou encore envoyer au laboratoire serveur. Ce sont des approximations qui nous ont permis d'avancer. Actuellement, on est à élaborer un plan de main-d'oeuvre », explique Karine Gagnon, agente d’information au CIUSSS.

L'APTS soutient que ses membres vivent du stress lié à ces changements.

C’est le cas de Catherine Dufour qui est technologiste médicale à l'hôpital de Jonquière. Lorsque le projet Optilab a été annoncé en 2016, cette dernière croyait perdre son emploi.

« On a lâché prise étant donné qu'il n'y a pas de mouvement. Est-ce que ça vaut la peine de paniquer présentement quand il n'y a pas de mouvement? Mais on nous dit que oui, ça va avoir lieu. Dans quelles circonstances? C'est ce qu'on aimerait savoir », souligne Catherine Dufour.

En point de presse lundi matin, le premier ministre Philippe Couillard a expliqué que la mise en place d'Optilab était d'abord une question d'efficacité. Il a souligné que le projet n'entraînera aucune fermeture de laboratoire.