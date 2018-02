Les associations de hockey mineur fusionnées

Malgré les inquiétudes et la grogne, les trois associations de hockey mineur de Saguenay sont maintenant fusionnées.

Les coordonnateurs de l’Association du hockey mineur de Saguenay ont rencontré la presse jeudi matin pour expliquer son fonctionnement.

Plusieurs parents de hockeyeurs craignaient notamment de devoir faire de longs trajets pour accompagner leurs enfants aux quatre coins de la ville avec cette fusion.

Afin de limiter les déplacements, chacune des équipes pratiquera deux fois à Chicoutimi, deux fois à Jonquière et une fois à La Baie dans une période de cinq semaines.

Aussi, la nouvelle association a décidé de regrouper seulement quelques catégories plutôt que l’ensemble des équipes.

« On parle d’environ 200 jeunes sur le territoire qu’on va regrouper dans un bassin de joueurs pour former nos nouvelles équipes pour l’année prochaine. Ce qu’on a regardé, peut-être des pratiques de 1 h 30, au lieu d’avoir deux pratiques dans la semaine », a expliqué Patrick Tremblay, vice-président de l’Association du hockey mineur de Saguenay.

De cette façon, un total 12,8 % des joueurs auront à se déplacer d’un arrondissement à l’autre.

Le regroupement des trois associations permettra d’avoir un meilleur encadrement des athlètes de haut niveau et d’offrir plus de ressources aux jeunes.

« Maintenant on va pouvoir embaucher beaucoup plus de gens, en mettant toutes nos ressources à la même place. Et là on va pouvoir supporter nos entraîneurs et supporter nos hockeyeurs dans leur développement, c’est ça qu’on voulait faire », ajoute Patrick Tremblay.

Plus de 1500 jeunes jouent au hockey à Saguenay.

La nouvelle organisation ne croit pas que la fusion va diminuer le nombre d’inscriptions.