Les chauffeurs d’autobus scolaires de Jonquière votent pour la grève générale illimitée

Les chauffeurs d'autobus de Jonquière ont voté à l'unanimité pour un mandat de grève générale illimitée lundi matin en assemblée générale spéciale.

Le Syndicat du transport scolaire du Saguenay revendique principalement des augmentations de salaire ainsi qu’un meilleur financement du transport scolaire de la part du gouvernement.

La grève sera déclenchée au moment jugé opportun et les syndiqués sont bien conscients que cela risque de créer bien des problèmes pour les familles de la région.

Les chauffeurs d’autobus espèrent que leurs moyens de pression feront avancer les négociations.

« On est prêts et il va falloir que les gouvernements bougent parce que on ne lâchera pas nous autres, on ne baissera pas les bras non plus, il va falloir que ça bouge », explique Rémi Fortin, président du Syndicat du transport scolaire du Saguenay.

La semaine passée, les chauffeurs d’autobus scolaires de Chicoutimi ont aussi voté à l’unanimité pour la grève générale illimitée.