Les conseillers de Saguenay en faveur du bac brun

Le bac brun fera officiellement son apparition à Saguenay.

Lors du conseil municipal qui s'est tenu lundi, 10 conseillers sur les 13 présents se sont montrés en faveur du projet.

La Ville peut donc enclencher le processus en vue d'offrir le bac brun d'ici 2020 à tous ses citoyens.

Le conseiller responsable du dossier, Simon-Olivier Côté, s'est dit très satisfait du résultat du vote qui donne le feu vert au projet.

« Je suis très satisfait. On va aller de l'avant et aujourd'hui ça s'officialise publiquement. On va voir les prochaines étapes. Les services sont en train de travailler pour voir les échéanciers. Dans les prochains mois, on va pouvoir voir si c'est possible de le faire en 2019 ou en 2020 », explique le conseiller.