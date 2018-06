Les cyclistes envahissent les routes de Saguenay

Les championnats canadiens de cyclisme sur route se déroulent jusqu'à dimanche à Saguenay. Vendredi, des courses de paracyclisme étaient au menu dans les rues de l'arrondissement de La Baie.

C’était l’occasion pour les spectateurs de voir à l'oeuvre l'Almatoise Audrey Lemieux et sa coéquipière Robbi Weldon.

Après avoir conservé leur titre de championnes canadiennes au contre-la-montre jeudi, le tandem a remporté l'épreuve sur route disputée vendredi matin.

« Aujourd'hui, la course sur route a beaucoup de montées. C'est un peu plus rare dans le paracyclisme d'avoir des parcours aussi difficiles que ça, mais, nous, on est très contentes parce qu'on aime ça faire des montées », explique Audrey Lemieux.

Audrey Lemieux et Robbi Weldon forment un duo depuis 2015.

Elles ont été réunies en vue de participer aux jeux paralympiques de Rio.

L'adaptation au paracyclisme en tandem avec une athlète atteinte d'un lourd handicap visuel n'a pas été de tout repos pour Audrey Lemieux, une cycliste professionnelle habituée de pédaler seule sur sa monture.

« Au début, je ne communiquais pas assez. Puis, quand on allait s'entraîner avec mon entraîneur, il y avait une montée puis je ne lui disais pas. J'oubliais de lui dire. Donc c'est moi qui assumais la montée. Puis au bout de 20 minutes, 30 minutes, j'étais déjà vidée. Donc, avec mon entraîneur, on a un excellent programme ici sur l'équipe paracycliste », raconte Audrey Lemieux.

Au-delà de l'aspect compétitif, les championnats canadiens de paracyclisme font la démonstration que le vélo est accessible à tous.

« Peu importe le handicap, que ce soit visuel, un membre plus petit, quelqu'un qui est en fauteuil, il y a toutes sortes de catégories ici. Il y a même des tricycles puis l'équipe nationale invite beaucoup d'athlètes à venir dans l'équipe nationale, puis ils sont toujours à la recherche de nouveaux athlètes », souligne Audrey Lemieux.

Le prochain rendez-vous du tandem féminin sera la coupe du monde de paracyclisme, qui se tiendra à Baie-Comeau en août prochain.