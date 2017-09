Les emplois offerts par Ubisoft suscitent beaucoup d'intérêt

En seulement deux semaines, Ubisoft a reçu des centaines de curriculum vitae pour son nouveau studio de jeux vidéo qui ouvrira ses portes sur la rue Racine dans l'arrondissement de Chicoutimi.

À court terme, seulement une quinzaine d'emplois sont disponibles, mais Ubisoft a l'embarras du choix.

Le directeur général des futurs bureaux de Saguenay, Jimmy Bouliane, confirme que les candidatures en provenance du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont nombreuses. Il s'agit non seulement d'étudiants ou de finissants de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), mais aussi de Jeannois et de Saguenéens qui vivent à l'extérieur et qui souhaitent revenir dans la région.

M. Boulianne rappelle qu'il s'agit d'une première phase et que d'autres emplois seront offerts ultérieurement.

Aujourd'hui, on regarde surtout les postes en lien avec ceux qui ont été affichés, mais on va en afficher d'autres. Aussi, on commence avec les candidats qui ont une certaine expérience et une bonne formation. Jimmy Boulianne, directeur général d'Ubisoft Saguenay

Ubisoft recherche principalement des programmeurs spécialisés pour combler les besoins de cette première phase de développement.