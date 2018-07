Les fermières de la province réunies en congrès à Saguenay

Près de 775 femmes de toutes les régions du Québec sont rassemblées cette fin de semaine à Saguenay dans le cadre du congrès provincial des fermières.

C’est l’occasion pour les fermières d’échanger et de transmettre leur savoir-faire sur notamment le tricot, le tissage et la couture.

Cependant, avec le vieillissement de la population, l'organisation doit faire face à la décroissance.

Il y a toujours 31 000 fermières au Québec, mais dans ses bonnes années, l'organisation en comptait 75 000.

« On a cette année, plus de 300 membres qui sont décédés. Sur 31 000 membres, ce n'est quand même pas tant que ça, mais [...] on a des fermières qui sont membres depuis l'âge de 14 ans », explique Suzanne Duchesneau, présidente du Cercle des fermières.

Les fermières souhaitent aussi prendre leur place pour faire avancer les causes des femmes.

Certaines ont choisi de porter un carré orange pendant ce congrès pour lutter contre la violence faite aux femmes.

L’événement se poursuit jusqu'à dimanche.

D'après le reportage de Claude Bouchard