Les organismes communautaires interpellent Québec

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées à la Place du Citoyen de Saguenay jeudi après-midi pour demander à Québec un meilleur financement pour les organismes communautaires.

Des rassemblements similaires étaient organisés dans d'autres villes de la province à deux semaines du prochain budget.

Les organisateurs souhaitent que le gouvernement supporte davantage les 4000 organismes communautaires au Québec.

« On veut dire au gouvernement qu’on veut avoir plus de financement dans la mission et être reconnu aussi dans notre autonomie. On veut que le gouvernement injecte de l’argent dans les programmes sociaux parce que beaucoup de monde ont été coupés à cause des programmes sociaux. C’est ce qu’on demande », explique la porte-parole régionale de l'événement, Manon Jean.

Les organismes communautaires craignent pour la pérennité de leurs services.