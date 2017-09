Les péquistes de la région appuient Jean-François Lisée

Une douzaine de propositions émanant des instances du Parti québécois au Saguenay-LacSaint-Jean font partie du cahier général de propositions qui seront discutées au 17e congrès national du PQ qui s'ouvre aujourd'hui à Montréal et qui se tiendra jusqu'à dimanche.

Le vice-président régional du PQ, Louis-Philippe Thibeault a indiqué à l’Émission « Tous les matins » à Ici Première que les propositions régionales gravitent autour de l’économie, comme une meilleure protection des terres agricoles, des mesures pour aider les PME du secteur de la transformation à exporter davantage, des investissements dans l’éducation, de l’emploi pour susciter le retour des jeunes dans la région, la protection de l’environnement.

Il se dit confiant que ces propositions vont être bien accueillies sur le plancher du congrès.

« Il y a même des régions qui proposent des éléments qui rejoignent les nôtres. On a pris contact avec ces régions-là pour voir dans quelle mesure on pourrait formuler une proposition commune qui rejoint des préoccupations d’un bassin plus large de population ». Louis-Philippe Thibeault

Vote de confiance pour le chef

Le vice-président régional du Parti québécois fait remarquer que le vote de confiance auquel devra se soumettre le chef du PQ, Jean-François Lisée en fin de semaine est prévu par les statuts de la formation politique.

Il se dit convaincu que les délégués vont lui donner un appui suffisamment fort en prévision des prochaines élections générales au Québec à l’automne 2018.

« Le PQ est victime de son propre règlement qui prévoit un vote de confiance pour le chef à chaque congrès national. Or, Jean-François Lisée a gagné la course à la chefferie il y a moins d’un an, donc son vote de confiance, il l’a eu il y'a moins d’un an. » Louis-Philippe Thibeault.

Il ajoute que les délégués de la région vont appuyer massivement Jean-François Lisée.

Le PQ compterait 10,000 membres au Saguenay-Lac-Saint-Jean selon son vice-président.