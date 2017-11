Les touristes craquent pour Sainte-Rose-du-Nord

Le petit village de Sainte-Rose-du-Nord a connu une fin de saison touristique exceptionnelle cet automne. Des propriétaires d'établissements ont même observé un bond impressionnant de la clientèle.

Vendredi, Éric et Catherine Duthoit, deux touristes originaires de Normandie, étaient sur place pour apprécier les paysages, malgré le temps pluvieux.

Les touristes français comme eux ont été particulièrement nombreux cet automne.

Au restaurant Rose Café, c'est la dernière semaine d'activité. On y enregistre une hausse de la clientèle de 40 à 50 % uniquement cet automne. Ce sont surtout des touristes autonomes, qui ont loué une voiture pour se déplacer.

Ailleurs dans le village, l’auberge de jeunesse fait une cure de rajeunissement. De son côté, le restaurant Mina fait des agrandissements pour faire passer la capacité de 30 à 50 personnes.

J'ai plus de monde, cet été. J'ai refusé des personnes parce que je n'avais plus de place. Micheline Nardy, propriétaire du restaurant Mina

À la pourvoirie du Cap au Leste, la clientèle aussi a bondi. On estime la hausse à 20 % depuis le début de septembre. Les statistiques démontrent que les Européens choisissent de voyager au Canada plutôt qu'aux États-Unis et dans les pays du Magreb où ils craignent des attentats.

« À partir du mois de décembre [au niveau des réservations], on est pratiquement sur le double de l'année passée. Et on est encore très tôt dans la saison », explique le directeur Benjamin Vallée.

La saison 2018 semble prometteuse pour Sainte-Rose-du-Nord. Les réservations vont bon train pour les dignitaires et les journalistes qui participeront au sommet du G7 dans Charlevoix, en juin.

D'après le reportage de Gilles Munger