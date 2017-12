Les touristes étrangers initiés à l'hiver québécois

Les touristes français se font très nombreux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, malgré le froid sibérien qui règne en maître ces jours-ci.

À la pourvoirie du Cap au Leste de Sainte-Rose-du-Nord, l'entreprise accueille une centaine de touristes étrangers par semaine jusqu'à la fin du mois de mars. Ils font, entre autres, de la motoneige, du traîneau à chien et de la pêche sur la glace.

Philippe Van Asten de Lille et Nathalie Ricard de la Bretagne, en France, ont payé environ 3000 $ chacun pour partir six jours à la Pourvoirie du Cap au Leste de Sainte-Rose-du-Nord.

On a déconnecté du boulot, on a déconnecté de la France, on est un peu au milieu de nulle part et ça fait du bien aussi de déconnecter, quoi. Un touriste en visite à Sainte-Rose-du-Nord

Le propriétaire Henri-Jean Vittecoq explique que ces visiteurs apprécient les grands espaces et le froid.

« Les gens pensent qu'ils sont bien équipés quand ils arrivent, très vite, ils déchantent. Mais donc, ici, nous, on a 150 équipements grands froids pour la motoneige et tout ça et on les équipe dès le premier jour », explique le propriétaire de la pourvoirie.

Les touristes, eux, parlent d'une belle façon de s'évader de leur quotidien.