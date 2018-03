Loge m’entraide est sauvé pour au moins un an

Le cri du cœur de Sonia Côté a porté ses fruits. L'organisme Loge m'entraide vient de s'assurer un financement pour au moins un an, grâce à des dons du public.

Après un appel à l'aide, l'organisme a amassé un peu plus de 34 570 $ grâce à 97 dons de la population.

On peut dire qu’on est sauvé pour un an. Alors c’est un soulagement pour tous les membres du C.A., les militants et les membres de l’organisme.

Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m’entraide