Maison Notre-Dame : du bois de chauffage pour réchauffer les coeurs

La maison de soins palliatifs Notre-Dame du Saguenay a mis en place une campagne de dons plutôt particulière : elle demande aux citoyens de lui apporter du bois de chauffage.

L'organisme utilise ce bois non pas comme chauffage principal, mais plutôt pour son foyer d'ambiance. Un lieu important et rassembleur pour les familles des résidents souffrant d'un cancer.

Des fois on a besoin d’un moment d’intimité. Soit pour nous ou encore avec la famille. Quand on arrive devant un feu de bois, on sait que c’est toujours réconfortant et c’est toujours apaisant.

Jacques Turgeon, dont la conjointe est aux soins palliatifs.