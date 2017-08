Marc-Étienne Côté accusé de meurtre non prémédité

Marc-Étienne Côté est formellement accusé du meurtre au deuxième degré d'Israël Gauthier-Nepton.

L’homme de 37 ans a comparu brièvement mercredi matin au palais de justice de Chicoutimi devant le juge Pierre Lortie.

Ses deux avocats, Charles Cantin et Julien Boulianne, ont contesté le dossier ce matin.

« Nous avons reporté le dossier la semaine prochaine pour divulgation de preuves », indique Charles Cantin.

« On va étudier la preuve et décider si on tient ou non l’enquête de remise sur liberté. On verra ensuite fixer une date d’enquête préliminaire pour évaluer la preuve du ministère publique voir si on a des choses à contester », a ajouté Me Boulianne.

L’individu était en cavale depuis environ neuf mois avant d’être arrêté par le Service de police de Montréal (SPVM) dans la nuit de dimanche.

Il est détenu depuis son arrestation et a comparu au palais de justice de Montréal lundi.