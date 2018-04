Moins d’interruptions à prévoir au bloc opératoire de Dolbeau-Mistassini

L'adoption de la loi 130 devrait venir en aide à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, qui doit régulièrement fermer le bloc opératoire les fins de semaine par manque de chirurgiens.

Mercredi soir, lors de l'assemblée publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), le conseil d’administration a confirmé qu'une douzaine de médecins spécialistes et de dentistes devront exercer leur profession dans plus d'un établissement de la région.

Des résolutions ont été adoptées en ce sens.

« On commence avec une douzaine. D’ici quelques semaines, on va octroyer des privilèges comme ça pour l’ensemble de nos médecins spécialistes », souligne le directeur de la santé publique du CIUSSS, Donald Aubin.

Ce changement s'inscrit notamment dans le cadre de la loi 130, adoptée en octobre, qui vise à pallier les problèmes de découverture.

« Ce n’est pas une solution qui est facile. On travaille sur des solutions beaucoup plus permanentes », assure la nouvelle présidente-directrice générale du CIUSSS, Julie Labbé.

Moins de plaintes

Le Centre intégré universitaire de santé et de soins de longue durée (CIUSSS) a reçu 11 plaintes de moins en 2016-2017 que l’année précédente, selon des données présentées mercredi soir lors de la séance du conseil d’administration.

Au total, 533 plaintes ont été formulées au CIUSSS pour l'année 2016-2017, soit 11 de moins qu'en 2015-2016.

Le plus grand motif d'insatisfaction reste les soins et les services dispensés, qui représentent le tiers des plaintes.

Le temps de traitement des plaintes reste par ailleurs élevé. Près de la moitié des plaintes, qui ne touchent pas directement les soins, sont traitées dans un délai au-delà des 45 jours prescrits.

Avec les informations de Mélissa Paradis