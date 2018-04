Mort d’un bambin, la famille lance un cri du cœur pour faire avancer l’enquête

Près de deux ans après la mort nébuleuse d'un enfant de 22 mois dans la région de Saguenay, les familles sont toujours sans nouvelle de l'enquête policière et du rapport du coroner qui pourraient expliquer les causes de la tragédie. Les deux grands-pères veulent que l'enquête avance.

Je ne suis pas capable d'accepter qu'il ne soit plus là, parce que je ne comprends pas pourquoi il n'est plus là. L’un des grands-pères du bambin

Les deux grands-pères, qui étaient très proches de leur petit-fils, déplorent la longueur des délais. Depuis la mort du bambin en 2016, la situation est insoutenable.

« Vingt-deux mois d'enquête c'est trop long. Les seuls développements qu'on sait c'est qu’il y avait des possibilités d'accusation qui ont été rejetées par un procureur et les enquêteurs continuent leur travail. Parce qu'on est rendu à la période où on veut savoir et on doit savoir avant de perdre la tête », explique l’autre grand-père.

Rappelons que la ministre Lucie Charlebois avait réclamé une enquête à la suite de la mort du bambin. La DPJ avait d’ailleurs été sévèrement blâmée.

D’après le reportage de Frédéric Tremblay