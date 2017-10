Nombre record d'étudiants étrangers à l'UQAC

Cet automne, 1285 étudiants venant de l'étranger sont inscrits à l'Université du Québec à Chicoutimi, une hausse de 24 % par rapport à l'an dernier.

Sur 6506 étudiants inscrits à l'UQAC, c'est donc un étudiant sur cinq qui vient de l'étranger.

Pour la rectrice de l'UQAC, Nicole Bouchard, l'expertise de l'Université pour le recrutement a fait ses preuves. « Ça fait plus de 20 ans que l'UQAC est à l'international », souligne la rectrice, Nicole Bouchard. « On s'est installé dans différents lieux. On a créé des contacts très personnels avec les gens, surtout en France », ajoute-t-elle.

L'UQAC compte aussi un record d'inscriptions aux cycles supérieurs avec 1492 étudiants.

Des difficultés à recruter au Québec

Malgré ces chiffres, le recrutement d'étudiants en provenance de la région et du reste de la province est plus difficile, en particulier chez les étudiants à temps partiel. Ainsi, l’UQAC enregistre une diminution globale d’environ 2 % du nombre total de ses inscriptions.

L'UQAC a constitué des tables de travail pour recruter cette clientèle.

Ce défi de recrutement dans la région s'inscrit dans un contexte de vieillissement de la population : il y a davantage de personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans dans la région, selon le bilan démographique de l'Institut de la statistique du Québec.