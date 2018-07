Ouvert ou fermé le 1er et le 2 juillet dans la région?

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains commerces et institutions modifient leurs heures d'ouverture pendant la longue fin de semaine. Pour mieux vous aider à planifier vos activités, votre déménagement ou vos préparatifs pour la fête du Canada, voici ce qui est ouvert et fermé le 1er et le 2 juillet.

Alimentation et soins

Les pharmacies sont ouvertes.

Les petits commerces d'alimentation (boucheries, fruiteries, épiceries, dépanneurs, etc.) sont majoritairement ouverts.

Les supermarchés sont ouverts.

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) sont ouvertes.

Les restaurants sont ouverts le 1er juillet et suivent leur horaire habituel le lundi.

Commerces et banques

Les commerces et les grands centres commerciaux comme Place du Royaume sont fermés le dimanche 1er juillet.

Les stations d'essence restent ouvertes.

Les banques et les caisses sont fermées le 1er et le 2 juillet.

Les cinémas et les clubs vidéos sont ouverts

Services