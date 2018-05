Participation record au Festival d'eau vive de Bas-Saguenay

Le beau temps et la hauteur de la rivière Petit-Saguenay ont permis au huitième Festival d'eau vive de Bas-Saguenay d'être un véritable succès. Un nombre record de kayakistes et rafteurs se sont jetés à l'eau cette fin de semaine.

Un texte de Roxanne Simard

Avec 65 mètres cubes d'eau par seconde sur la rivière Petit-Saguenay, les 160 rafteurs et kayakistes présents au Festival d’eau vive avaient de quoi s’amuser.

Pour l'organisation, il s'agit d'un record de participation.

« On n’avait jamais dépassé les 150 participants! On a eu une température extraordinaire, tous les éléments étaient réunis on est extrêmement contents », a expliqué l'un des organisateurs, Louis Tremblay Poirat.

Cette année, le festival faisait une plus grande place aux débutants avec le rafting initiation. Une activité qui a permis d'attirer un public plus jeune.

« La descente du dimanche, qui est nouvelle depuis deux ans et qui se termine dans le fjord du Saguenay a été la plus populaire. On ajoute 2,5 km de descente et en terminant sur le quai fédéral, il y en a qui en ont profité pour se tirer dans le fjord, directement dans l’eau salée, donc ça fait vraiment une finale grandiose pour le festival. »