Pas de stagiaires en périnatalité à l’hôpital de Chicoutimi

L'unité de périnatalité et d'obstétrique de l'hôpital de Chicoutimi ne peut plus accueillir plus d'infirmières en stage jusqu'à nouvel ordre. C'est la conséquence d'une réorganisation difficile dans le département.

Les étudiantes infirmières et infirmières auxiliaires ne pourront pas effectuer leur stage cet hiver au département de périnatalité et d'obstétrique de l'hôpital de Chicoutimi.

La raison : le personnel de ce département connaît des difficultés à s'adapter aux changements profonds de l'organisation du travail au sein du service et, de ce fait, n'a plus le temps ni l’énergie à consacrer à l'accompagnement de stagiaires.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a donc décidé de leur retirer cette tâche.

Ça fait une année qu'on travaille à la réorganisation de cette unité-là. C'est sûr que ça amené des changements importants. Ça a pu être une période plus difficile pour le personnel. C'est aussi la raison pour laquelle on a préféré revoir l'organisation des stages dans d'autres milieux. Joëlle Savard, porte-parole du CIUSSS

La situation décrite par la direction du CIUSSS est confirmée par le Syndicat qui représente les infirmières de l'unité, où on constate un taux d'absentéisme plus élevé que celui qui prévaut dans les autres établissements de la région.

Il devient donc difficile dans un tel contexte que des employés acceptent de superviser des stagiaires.

Quand on n’arrête pas de changer des manières de fonctionner, quand nos horaires de travail sont tout le temps bouleversés, quand on reste en temps supplémentaire obligatoire... Donc, c'est avec les surcharges de travail et le temps supplémentaire que ça explose Julie Bouchard, présidente du syndicat des professionnels en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ)

Dans les directions des cégeps de Chicoutimi et de Jonquière, on assure avoir déplacé les étudiantes infirmières à l'unité de périnatalité obstétrique d'Alma.

Pour les étudiantes infirmières auxiliaires de la Commission scolaire des- Rives-du-Saguenay, leur temps de stage sera réparti dans d'autres services.

D’après le reportage de Denis Lapierre