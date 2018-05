PFR devra déverser des eaux de procédés dans la rivière Ashuapmushuan

Les effluents de l'usine de pâte de Produits forestiers Résolu (PFR) à Saint-Félicien vont se retrouver occasionnellement dans la rivière Ashuapmushuan en raison de problèmes avec la conduite principale qui mène à la rivière Mistassini.

Cette dernière appartient au gouvernement du Québec et permet d'évacuer après traitement les eaux de procédés de l'usine.

Le porte-parole de PFR, Karl Blackburn, admet que la situation est loin d'être idéale et dit souhaiter que les problèmes avec la conduite principale soient réglés rapidement.

« On doit utiliser la conduite qui, elle, déverse dans la rivière Ashuapmushuan tant et aussi longtemps que les problématiques liées à la conduite de la rivière Mistassini ne sont pas réglées. Mais il est clair que nous, notre option la plus importante […] et celle qu’on privilégie, c’est d’utiliser la conduite de la rivière Mistassini. »

Karl Blackburn assure que les déversements ne présentent pas de risques ni pour la population ni pour la faune de la rivière Ashuapmushuan.

« Les rejets de l’usine, ce sont des rejets qui sont traités, qui respectent les normes environnementales les plus strictes, alors il n’y a pas de danger pour la population », indique-t-il.