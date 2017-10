Plus d'aînés que de jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il y a davantage de personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans dans la région, selon le bilan démographique de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Les données provisoires de l'organisme indiquent que la part des gens de 65 ans et plus représentait 21,0 % de la population en 2016 et les jeunes de moins de 20 ans, 19,3 %. Dans l’ensemble du Québec, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus était de 18,1 %, et celle des moins de 20 ans de 20,6 %.

« Toutes les régions du Québec ont un problème plus ou moins prononcé de vieillissement, mais il y a certaines régions où le phénomène est vraiment marqué. C'est le cas notamment de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Mauricie. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fait pas exception, mais c'est moins dramatique que dans d'autres régions », souligne Marie-Hélène Provençal, chargée de projet à l'ISQ

De 2011 à 2016, la population de la région est demeurée stable à environ 277 000 personnes. Après avoir connu une baisse au début des années 2000 (de 283 304 en 2001 à 274 286 en 2006), la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est donc stabilisée.

Le bulletin de l'ISQ indique par ailleurs que le nombre d'emplois dans la région a augmenté entre 2006 et 2016, passant de 123 000 à 126 700. Au cours de la même période, le taux de chômage a diminué de 2,7 points de pourcentage pour s'établir à 7,9 %. La moyenne québécoise l'an dernier était de 7,1 %.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) a enregistré un faible gain de 0,5 % entre 2014 et 2015 (dernières données disponibles), ce qui fait du Saguenay-Lac-Saint-Jean la région ayant la plus faible croissance (hormis les quatre régions qui enregistrent une décroissance). « Ça pourrait aller mieux, mais c'est quand même mieux que ce que l'on a connu par le passé », indique Marie-Hélène Provençal de l'ISQ.

En outre, la population de la région dispose d'un revenu d'emploi médian plus faible qu'au Québec, avec 36 857 $ en 2015, par rapport à 39 332 $ dans l'ensemble du Québec.