Plus de 70 candidatures pour le poste de directeur de l’arrondissement de Jonquière

La Ville de Saguenay a reçu pas moins de 76 candidatures pour le poste de directeur de l'arrondissement Jonquière.

L'affichage a été publié durant le temps des Fêtes. La majorité des candidats sont de la région.

On y retrouve autant d'hommes que de femmes et plusieurs sont déjà des employés de Saguenay.

Le directeur d'arrondissement est un poste essentiellement administratif.

La présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, explique que le processus tranche radicalement avec les méthodes de l’ex-maire Jean Tremblay qui avait embauché une ancienne attachée politique sans aucun affichage du poste.

Elle précise que le nouveau conseil municipal a la ferme volonté de recruter le meilleur candidat possible.

On a vraiment réfléchi pour se dire quel modèle de personne on veut, quelle sorte de leadership, quelle vision on a.

Julie Dufour, présidente de l'arrondissement de Jonquière