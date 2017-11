Plusieurs résidences touchées par la crue à Shipshaw

Une douzaine de maisons de Saguenay et de Saint-David-de-Falardeau ont subi des dommages en raison du niveau d'eau exceptionnellement élevé de la rivière Shipshaw.

Dans la plupart des cas, l'eau s'est infiltré dans les sous-sols ou les vides sanitaires des maisons.

Marlène Pineault a été obligé d'évacuer sa maison qui se trouve sur la route Desmeules à Saguenay. Elle s’inquiète pour la suite des choses.

Un peu plus loin, la résidence de Pierrot Tremblay a subi des infiltrations d’eau dans le sous-sol. « J’essaie de colmater la fuite pour limiter les dégâts », confie le propriétaire, qui déplore du même souffle ne pas avoir assez d’informations sur la situation.

On n’est pas au courant de rien. On n’est pas capable de savoir ce qui va se passer. On est dans le néant.

Pierrot Tremblay, résident