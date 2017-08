Quatre bières de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean récompensées

La microbrasserie du Lac-Saint-Jean récolte des honneurs internationaux pour la qualité de quatre de ses bières.

Les brunes forte et extra-forte Gros Mollet et Gros Mollet Lumber Jack, le vin d'orge Frappabord et la blanche IPA Padou ont remporté des médailles à l'occasion des Prix mondiaux de la bière 2017.

Les propriétaires de la microbrasserie Lac-Saint-Jean se félicitent d'avoir réussi à innover tout en maintenant un niveau de qualité élévé depuis sa création il y a dix ans.

Il s'agit d'une seconde médaille en l'espace de quelques mois pour la Gros Mollet et la Lumber Jack et une troisième pour la Frappabord.

C’est une excellente année pour nous en terme de reconnaissance. Annie-St-Hilaire, copropriétaire de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean

Les Prix mondiaux de la bière récompensent annuellement les meilleures bières au monde, classées dans huit différentes catégories.