Quatre membres du PCS à la Zone portuaire de Chicoutimi

La candidate défaite du Parti des citoyens de Saguenay (PCS) dans le district numéro 1, Marie-Pier Lemieux, vient d'être nommée directrice par intérim du Parc Mille Lieux de la colline, géré par la Zone portuaire de Chicoutimi. Deux autres ex-candidats ainsi que le président du parti se retrouvent aussi dans l'organisation de la société paramunicipale.

Marie-Pier Lemieux était déjà directrice de la Marina de Shipshaw, une entité également gérée par la Zone portuaire. Le conseil d'administration a été informé jeudi dernier, de sa nouvelle nomination.

Le directeur de la Zone portuaire, Fabien Hovington, a précisé qu'une firme d'experts a été mandatée pour valider ou infirmer cette nomination à l’interne, qui s’est faite sans appel de candidatures.

« Je vais parler à la firme de consultants pour savoir si on laisse ça par intérim, si on comble le poste ou si on va à l’interne. C’est eux autres qui vont nous conseiller », a-t-il mentionné.

Mme Lemieux va travailler avec Laval Ménard, un autre ex-candidat défait du PCS, responsable de l’entretien au Parc Mille Lieux de la colline depuis moins d'un an.

Quant au conseil d'administration de la Zone portuaire, il est présidé par le président du PCS, René Philippe Harvey, alors que l’un des administrateurs, Jean-Pierre Bolduc, s'est aussi présenté pour le PCS aux dernières élections municipales.

Il n’y a pas de politique sur le C.A. […] Moi de la politique je n’en fais plus. Fabien Hovington, directeur de la Zone portuaire de Chicoutimi.

Josée Néron demande des explications

La mairesse de Saguenay aurait souhaité un appel de candidatures pour combler le poste à la direction du Parc Mille Lieux.

« Est-ce qu’on est en situation où on a tout prévu pour assurer une saine gestion des fonds publics? On a des questions et la corporation aura des comptes à rendre par rapport à ce qui est en train de s’installer. »

Elle entend rencontrer les dirigeants de la Zone portuaire pour qu'ils expliquent la grande proximité de gens du PCS avec le C.A.

Considérant la proximité des dirigeants, des employés et des membres du C.A., on sait qu’ils ont gravité autour du PCS donc qui se connaissent bien. Ce seront des questions auxquelles la corporation aura à répondre quand on va les rencontrer. Josée Néron, mairesse de Saguenay

Réaction du président de PCS

Appelé à commenter le fait que quatre personnes du PCS, dont lui-même, soient associées à la Zone portuaire, René-Philippe Harvey a dit qu'il ne pouvait empêcher quelqu'un de faire de la politique. Quant aux embauches, il s'en réfère au directeur général.

Lors de sa nomination en septembre 2016 comme président du conseil de la Zone portuaire, René-Philippe Harvey se défendait d'être en conflit d'intérêts en portant deux chapeaux.

Il écrivait dans un communiqué que les entitités du Parti des citoyens et de la Zone portuaire « sont indépendantes l'une de l'autre et ne sont soumises à aucune influence réciproque ».