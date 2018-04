Raôul Duguay au Festival des musiques de création

La 27e édition du Festival des musiques de création va s'ouvrir le 16 mai avec un concert intitulé Ode à l'Infonie de l'Ensemble 333 Toutarbel. Il s'agit d'une reconstitution historique de l'œuvre créée en 1967 par Walter Boudreau et Raôul Duguay.

Le légendaire poète abitibien Raoûl Duguay sera sur place dans le cadre du festival. Pour l'occasion, l'ensemble composé de 18 musiciens et de quatre artistes visuels, va revisiter des pièces du collectif québécois.

Les concerts de Lori Freedman, Joane Hétu, Afrirampo, Rippleganger et New Dialect sont également à l'affiche à la salle Pierrette-Gaudreault et au Côté Cour de Jonquière.

Grande nouveauté cette année, le festival se déroule sur une semaine. On fait donc le pari d'un marathon musical du mercredi au dimanche. Katy Boucher, directrice générale du festival

« Pour cette clôture de l'événement, une carte blanche a été donnée au Centre d'expérimentation musicale, le tout sous la direction de Guillaume Thibert », souligne la directrice générale.

L'événement aura lieu du 16 au 20 mai.