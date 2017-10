Recette : galette à la citrouille

La Ferme la Rouquine, située dans le rang Sainte-Famille à Saguenay, propose une activité de cueillette de courges jusqu'au 22 octobre. Plus d'une vingtaine de variétés sont disponibles. Avec les groupes scolaires et les garderies, la ferme accueille près de 3000 personnes par année pour cette activité. Catherine Doucet s'y est rendue et rapporte leur recette maison de galette à la citrouille.

Ingrédients :

1 tasse de cassonade

3/4 tasse de beurre ou margarine

1 oeuf

1 tasse de compote de citrouille (citrouille cuite avec cassonade et un peu d'eau passée au robot)

3 tasses de farine

2 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de vanille

Préparation :