Record d’achalandage au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'organisation du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean a dépassé ses objectifs. Plus de 19 000 visiteurs ont franchi les tourniquets entre jeudi et dimanche à l'hôtel Delta dans l'arrondissement de Jonquière.

L’an dernier, on calculait environ 18 500 entrées payantes pour la durée de l’événement. La directrice générale Sylvie Marcoux parle d’un « bilan extrêmement positif ».

« On croit que le succès d’un Salon se calcule surtout par personnes satisfaites, explique-t-elle. On voit que les lecteurs étaient souriants, les auteurs sont très très très contents, les éditeurs aussi. Les ventes étaient au rendez-vous et les visiteurs également. »

Selon Mme Marcoux, les moments forts du Salon du livre ont été le grand lancement, jeudi, et la soirée de remise du prix Distinction littéraire, vendredi.

Elle rappelle que les nombreuses activités à l’extérieur des murs du Salon ont aussi été un grand succès. L’organisation souhaite poursuivre sur cette lancée l’an prochain et en préparer davantage même si ces activités nécessitent une importante logistique.